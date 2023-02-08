Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Mustafakemalpaşa’da başlatılan yardım kampanyasına süt üreticilerinden de anlamlı bir destek geldi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Mustafakemalpaşa’da başlatılan yardım kampanyasına süt üreticilerinden de anlamlı bir destek geldi.

Mustafakemalpaşa’nın kırsal Ocaklı Mahallesi’nde tek yürek olan bir grup çiftçi, depremzedelere peynir göndermek için harekete geçti. Türkiye’yi yasa boğan yüzyılın faciasından sonra seferberlik başlatan Ocaklı halkı, süt toplayıcı firma ile anlaşarak, mandıraya verilen süt karşılığında peynir alarak afet bölgesine gönderme kararı aldı.

Ocaklılı çiftçi Erdal Eser, “Ülkemiz zor günlerden geçiyor. Mahalle halkı olarak bizlerde, deprem bölgesine yardım ulaştırmak için neler yapabiliriz diye düşündük. Süt üreticileri olarak firmayla anlaştık. Mandıraya topladığımız süt karşılığında peynir tedarik ederek depremden etkilenen bölgelere ulaştıracağız. Ülkemize baş sağılığı diliyoruz” dedi.