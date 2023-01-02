Kaza, Kale ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 86 yaşındaki Ali Coşkun, süt toplama aracına süt verdikten sonra yürümeye başladı. Bu esnada aynı araç geri manevra yaptığı sırada Coşkun’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın altında kalan yaşlı adam, hayatını kaybetti. Yapılan çalışmaların ardından cansız beden morga kaldırıldı. Acı haberi alan aile yakınları gözyaşlarına boğuldu.

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Merkezefendi çağrı merkezi 2022 yılında 143 bin 499 çağrı aldı

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