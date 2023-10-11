Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde süt toplama aracı ile kamyonun karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2’si ağır 5 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza kırsal Melik Mahallesi köprüsü yakınlarında saat 08.45’te meydana geldi. B.U. (38) hakimiyetindeki Hacıahmet Tarım Kalkınma Kooperatifi’ne ait 16 SK 450 plakalı süt toplama aracı ile N.K. (58) kontrolündeki16 GS 177 plakalı kamyonun çarpıştığı kazada, süt toplama aracında bulunan Fatma Topal (54) olay yerinde hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan Mehmet Yılmaz (81), Huriye Nizam (77) ve süt toplama aracı şoförü B.U. ağır şekilde yaralandı. Ali Nizam (78) ve Ahmet Nizam (43) ise kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu.

Kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yaralılar ve vefat eden Fatma Topal sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılara ilk müdahale Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’nde yapılırken, durumları ağır olan Mehmet Yılmaz ve Huriye Nizam, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

Kamyon sürücü N.K. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Kazayı duyan mahalle sakinleri ve yakınları hastaneye akın etti.