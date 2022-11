Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin özellikle dezavantajlı bölgelerde bulunan okullarda uyguladığı ‘Süt Senin Gurur Mersin’in’ projesi devam ediyor.

Çocukların da büyük beğeni gösterdiği proje kapsamında, ara tatil sonrası ilk süt dağıtımı Toroslar ilçesinde bulunan Mustafa Kemal İlkokulu öğrencilerine gerçekleştirildi.

Proje hakkında bilgi veren Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Psiko-Sosyal Hizmetler Şefi Gülçin Atar, çocukların sağlıklı büyüme ve gelişmesinde süt tüketiminin yerinin çok önemli olduğunu belirterek, “Biz de bundan yola çıkarak 2019 yılında ‘Süt Senin Gurur Mersin’in’ projesini başlattık. 13 ilçede dezavantajlı bölgelerde bulunun okullarda süt dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar 3,5 milyon kutu süt dağıtımı yapıldı” dedi.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başından bugüne kadar 13 ilçede bulunan 116 okulda 50 bin 785 öğrenciye ulaştıklarının altını çizen Atar, “Dezavantajlı bölgelerdeki ilkokul ve anaokulu öğrencilerine süt dağıtımımız gerçekleşiyor. Çocuklar da bizi çok iyi karşılıyorlar, gayet mutlular. Sütün faydalarından, kendileri de çok net bir şekilde bahsediyorlar. Ara tatilden sonra ilk dağıtımlarımızı Mustafa Kemal İlköğretim Okulu’nda gerçekleştirdik. Sağlıklı toplumlar için, geleceğimiz olan çocuklarımızı bugünden önemsiyoruz” diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kendisine verilen sütü tüketen Seyran Demir isimli 1. sınıf öğrencisi, “Sütü çok seviyorum. Çünkü benim büyümeme yardımcı olacak, kemiklerimi güçlendirecek, boyum uzayacak. Her gün süt içmek istiyorum. Bana süt gönderdiği için Vahap Amca’mı seviyorum” şeklinde konuştu.

Her gün süt içmek istediğini söyleyen Alaattin Göktuğ isimli çocuk ise, “Ben sütü çok seviyorum. Her gün içmek istiyorum. Geceleri yatmadan önce içiyorum. Öğlen ve akşam ballı süt içiyorum. Sabah kahvaltısında da unutmuyorum. Her gün süt içiyorum, büyümek ve sağlıklı olmak için. Süt gönderdiği için Vahap Amca’ya teşekkür ederim” dedi.