Tarım sektörünün gelenekselleşmiş fuarlarından olan Agrotec 2022 Tarım Fuarı’nda Süt Sağma ve Höşmerim yarışmaları düzenlendi.

Tarım sektörünün gelenekselleşmiş fuarlarından olan Agrotec 2022 Tarım Fuarı’nda Süt Sağma ve Höşmerim yarışmaları düzenlendi.

Sektörün önde gelen markaları ile çiftçiyi buluşturan ve 25. kez düzenlenen Tarım Fuarı’nda yarışmacılar önce alana getirilen ineklerden en çok sütü sağmak için ardından da en iyi höşmerimi pişirmek için mücadele ettiler. Yarışmacılar birinciye verilen çeyrek altın ödülünü kazanmak için kıyasıya mücadele gösterdiler. Süt Sağma Yarışmasına katılan 10 yarışmacı içerisinden birinci olan Necla Aydınlı yarışmaların çok keyifli olduğunu vurgulayarak, “Buraya eğlenmek için geldim ve birinci oldum. Çok güzel bir organizasyondu. Kazandığım çeyrek altını hatıra olarak saklayabilirim” dedi.

Yarışmacılar, Süt Sağma Yarışması’nın ardından en iyi höşmerimi pişirmek için ocakların başına geçtiler. Yarışmacılar yaptıkları höşmerimleri jüriye beğendirmek ve birinci olmak için sunumlarına da dikkat ettiler.

Höşmerim Yarışması’nın birincisi olan Zeynep Ünal birinci olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, “Buraya Gölbaşı Bezirhane Köyü’nden katılıyorum. Bu yarışmaya katılmak için kendimi çok zorladım. Birinci olduğum için çok mutluyum. Kazandığım altın ödülünü iyi günlerde öğrenci çocuklarıma harcamak istiyorum” ifadelerini kullandı.