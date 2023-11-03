Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim Yayım Daire Başkanlığı, işbirliğiyle başlatılan ‘Sağım Hijyeni ve Mastitisten Korunma Uygulamalı Eğitim Projesi’nin tanıtım toplantısı, Seydikemer’de yapıldı.

Muğla’da hayvancılık ekonomisini geliştirmek, kaliteli ve sağlıklı süt üretimini artırmak amacıyla başlatılan proje, 13 ilçede eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Hayvancılık işletmelerinde verilecek uygulamalı eğitimlerden 300 kadın üretici faydalanacak. Aynı proje çerçevesinde kadın üreticilere hijyenik ve kaliteli üretimin devamlılığını sağlamak amacıyla, alet ekipman dezenfektanı, meme daldırma kabı ve solüsyon desteği verilecek.

Proje toplantısında yetiştiriciler ve sektör adına konuşan Fethiye-Seydikemer Süt Üreticileri Birliği Başkanı Turgut Tokmak, yaklaşık 2 bin 500 ailenin geçimini hayvancılıktan sağladığı Seydikemer’de günlük ortalama 15 ton süt üretimi yapıldığını belirtti. Üretilen sütün yüzde 99’unun soğuk zincire verildiğini belirten Tokmak, süt üretiminin Seydikemer’e önemli bir katma değer oluşturduğunu söyledi.

Her yıl ortalama 1.5 milyon çiftçiye eğitim verildiğini kaydeden Tarım ve Orman Bakanlığı Yayım ve Eğitim Daire Başkanı Ali Gül, özellikle kadın üreticilerin bu eğitimlere katılımını çok önemsediklerini söyledi. Gül, konuşmasında “Hayvancılığa yaklaşık 180 kalemde destek veriyoruz. Bunlardan biri de süt ve süt ürünleri üzerinedir. Muğla’daki üreticilerimiz bugün sadece 85 milyon insanı değil, ortalama 5 milyon turisti de doyuruyorsunuz. Türkiye’de ortalama 20 milyon ton süt üretimi var, bunun ciddi bir oranı Muğla’dan karşılanıyor. Bunun da önemli bir bölümü Seydikemer’de üretiliyor” diye konuştu.

Proje Toplantısında konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, 2014 yılında ilçe olan ve sürekli gelişen Seydikemer’in hayvancılık sektörü ve süt, süt ürünleri açısından Muğla’nın güney aksındaki en önemli tarımsal üretim merkezi olduğunu belirterek, “Süt, çıktısı önemli, aile bütçesine katkı koyan bir ürün. Çok önemli bir temel besin kaynağı. Pek çok gıdanın da hammaddesi. Sağlıklı, kaliteli süt üretebilmek için sağlıklı, büyük ya da küçükbaş hayvanlara ihtiyaç var. Sağım hijyenine ihtiyaç var. Alet ve ekipmanların hijyenine ihtiyaç var. Sağımı yapanların, o ekipmanları dezenfekte etmesi, asgari hijyenik şartlara uygun hale getirmesi için bu eğitimleri planladık. 13 ilçemizde bugünden itibaren uygulamaya başlayacağız. Çünkü iyi ürün, iyi para demektir” dedi.

Minikler, cano ile su ve gıda tasarrufunu öğreniyor

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, il genelindeki ilköğretim okullarını ziyaret ederek, miniklere ‘Su ve Gıda Tasarrufu’ konusunda bilinçlendirmeye devam ediyor. İl Müdürlüğü uzmanları, Seydikemer’deki Gerişburnu Ömer Aygün İlkokulu’na giderek öğrencilere Gıda Kahramanı:Cano ile seslendi. İl Müdürlüğü ekipleri, ilköğretim çağındaki çocukların gıda ve su tasarrufu konusunda farkındalığının artması ve bilinçlenmesi amacıyla çalışmaların her ilçede devam ettiğini belirtti.

Tanıtım toplantısına, İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak’ın yanı sıra, Bakanlık Yayım ve Eğitim Daire Başkanı Ali Gül, Bakanlık Proje Koordinatörü Selahattin Dal, Ziraat Odası Başkanı Muhsin Gümüş, Süt Üreticiler Birliği Başkanı Turgut Tokmak, kooperatif başkanları, STK temsilcileri ve yetiştiriciler katıldı.