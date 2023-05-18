Sezonun ilk süt mısırları seyyar tezgahlarda yerini aldı.

Samsun’da süt mısırı satışları başladı. Seyyar satıcılar Akdeniz Bölgesi’nden gelen mısırları haşlama ve közde olarak vatandaşlara sunuyor. İlk günlerde vatandaşların mısıra fazla rağbet göstermediğini ifade eden seyyar satıcılar, havaların iyice ısınmasıyla birlikte yerli mısırın da pazara inmesiyle satışların artmasını umuyor.

Sezonun ilk mısırlarını sattıklarını ifade eden Hüseyin Demirci, “Sezonun ilk mısırları şu anda Akdeniz Bölgesi’nden geliyor. Geçen sene mısırları 15 liradan satmaya başladık en son 10 TL’ye kadar fiyatı düştü. Şu anda ise ilk mısırları 25 TL’den satmaya başladık. Samsun’un yerli mısırı temmuz ayının ortalarında ancak çıkıyor. O zamana doğru fiyatlar belki 20 ya da 15 TL’ye düşebilir. Şu anda mısırın tanesi Samsun’a 15 TL’den geliyor. İlk günler satışlar henüz istediğimiz gibi değil. İnşallah yerli mısırımıza kavuşunca hem fiyatlar düşer hem de satışlarımız artar” dedi.