İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yıllardır sürdürdüğü Süt Kuzusu Projesi’nde yeni dönem 27 Ocak’ta başlayacak. Çocukların sağlıklı gelişimine katkı sağlamak ve ailelerin ekonomik yükünü hafifletmek için hayata geçirilen proje kapsamında 30 ilçenin 622 mahallesinde dağıtım yapılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile özdeşleşmiş ve Türkiye’ye örnek olarak yıllardır sürdürülen Süt Kuzusu Projesi’nde yeni dönem 27 Ocak’ta başlıyor. Büyükşehir Belediyesi, “Süt İçmeyen Çocuk Kalmasın” diyerek kentin dört bir yanındaki 2-5 yaş arası çocuklara süt ulaştırmaya devam edecek.

30 ilçe faydalanacak

Belirli bir gelir seviyesine sahip ailelere yönelik yürütülen Süt Kuzusu Projesi’yle istenen kriterleri taşıyan ailelerin çocuklarına ücretsiz olarak aylık 8 litre süt dağıtımı yapılacak. Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Şube Müdürlüğü’nün 20 kişilik ekibi düzenli olarak çocukların tüketimi için ailelere süt teslim edecek. Dağıtımlar İzmir’in 30 ilçesindeki 622 mahallede gerçekleştirilecek.

Süt Kuzusu Projesi, İzmir’in merkez ilçeleri Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Konak ve Narlıdere’nin tamamında uygulanacak. Ayrıca Aliağa, Bayındır, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Foça, Karaburun, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Menderes, Menemen, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı ve Urla ilçelerinin merkez mahalleleri de projeden yararlanacak.

Başvurular online alınıyor

Projeden faydalanmak isteyen aileler, başvurularını www.bizvariz.izmir.bel.tr internet adresi üzerinden online olarak yapabiliyor. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından süt dağıtımları düzenli bir şekilde gerçekleştirilecek.