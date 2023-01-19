Erzincan’da yeni doğan süt kuzularının her sabah kapıların açılmasıyla annelerini bulmak için koşuşturmaları ortaya renkli görüntüler çıkarıyor. Süt kuzuları günde 2 defa anneleriyle buluşturuluyor.

Erzincan’da yeni doğan süt kuzularının her sabah kapıların açılmasıyla annelerini bulmak için koşuşturmaları ortaya renkli görüntüler çıkarıyor. Süt kuzuları günde 2 defa anneleriyle buluşturuluyor.

Erzincan’da koyunların kuzulama döneminin başlamasıyla birlikte 2023 yılının da ilk kuzuları dünyaya gelmeye başladı. Senenin ilk kuzularının doğumu küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin yüzünü güldürdü. Ocak ayında hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken yetiştiriciler tarafından koyunlar meralarda otlatılmaya devam ediyor. Kuzulama döneminin başlamasıyla doğumu gerçekleşen koyunlar ise kuzularıyla birlikte ağıllarda bırakılıyor. Kemah ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Murat Küçük, merada koyun otlatırken ağılda da yeni doğan kuzulara tıpkı bir bebek gibi bakıyor. Küçük, kuzulama sürecinin nisan ayına kadar devam edeceğini söyleyerek, 150’e yakın koyununun kuzulayacağını belirtti.

Çağlayan beldesinde de sürüde bulunan 500’e yakın koyundan 250’si yavrularını dünyaya getirdi. Koyunlar gündüzleri kendilerine açık alanda oluşturulan alanda bulunurken, yavrular ise ağılda bekliyor. Sabah saatlerinde yemleri verilen koyunlar, daha sonra yavrularına kavuşuyor. Koyunlar ikinci kez akşam saatlerinde yavruları ile buluşuyor. Bu durum yavrular büyüyene kadar yaklaşık 2 ay boyunca her gün tekrarlanıyor. Kuzuların anneleriyle buluşma anlarında ise ilginç görüntüler ortaya çıkıyor.

Sürüdeki çoğu koyun yavrularını kokularından bularak emziriyor. İkiz kuzu dünyaya getiren koyunlara ise sahipleri yardımcı oluyor. İkiz kuzuların aç kalmaması için kucağına alarak annelerinin yanına götüren kadına firari kuzular da zaman zaman eşlik ediyor.

Çağlayanlı sürü sahibi, zor bir iş yaptıklarını belirterek, “İşimiz hayvancılık, küçükbaş hayvancılıkla uğraşıyoruz. Sıkıntılarımız çok. Üretimimiz Allah’a çok şükür rızık neyse o, geçimimizi yapıyoruz bununla. Yaylada otlayacaklar, otaracağız. Burada şu an yem veriyoruz, annesini emiyor kuzular. Burada besliyoruz.” dedi.