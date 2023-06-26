Konya’nın Hüyük ilçesinde süt kamyonunun silaj makinesi bağlı traktörle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Şarkikaraağaç kara yolu Kıreli Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. (29) idaresindeki 03 FN 653 plakalı silaj makinesi bağlı traktör ile Y.Y. (33) yönetimindeki 32 SP 786 plakalı süt kamyonu çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan her 2 aracın sürücüsü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.