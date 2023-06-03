DÜZCE(İHA) – Düzce’de Dünya Süt Günü’ndü öğrencileri süt ve süt ürünlerinin insan sağlığı için ne kadar önemli olduğu anlatıldı. Etkinlik sonunda ise öğrencilere süt ikram edildi.

1 Haziran Dünya Süt Günü’nde, süt hakkında toplumu bilinçlendirmek ve süt içmeyi alışkanlık haline getirmek, özellikle okul çağındaki çocuklara yönelik olarak sağlıklı ve dengeli beslenme farkındalığı kazandırmak amacıyla İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından öğrencilere Gıda Güvenilirliği ve Süt konulu eğitimler verildi.

Düzenlenen eğitimlerde, süt ve süt ürünlerinin insan sağlığı açısından büyük önem taşıdığı; insanın bünyesi için gerekli olan protein, yağ, karbonhidrat, vitaminler ve mineral maddeleri yeterli ve dengeli bir şekilde bileşiminde bulundurması nedeni ile temel bir gıda maddesi olduğu; özellikle büyüme ve gelişme dönemlerinde mutlaka süt ve süt ürünlerinin tüketilmesi gerektiği öğrencilere anlatıldı.

Sütün üretimden sofraya gelene kadar tüm aşamalarının güvenilir ve sağlık açısından risk taşımayacak biçimde ulaşmasının büyük önem taşıdığı bu nedenle süt ve süt ürünleri satın alınırken orijinal ambalajlı, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan onay numarası almış olan işletmelerin ürünleri tercih edilmesi gerektiği vurgulandı.

İl ve ilçelerde düzenlenen etkinliklere 454 öğrenci 15 öğretmen katılmış olup; etkinlik sonrası öğrencilere süt dağıtıldı.