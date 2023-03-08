Susuzlu öğretmen ve öğrenciler, depremzedeler için atkı ve bere ördü. Örülen atkı ve bereler Kars’ta misafir olan depremzedelere verildi.

Susuzlu öğretmen ve öğrenciler, depremzedeler için atkı ve bere ördü. Örülen atkı ve bereler Kars’ta misafir olan depremzedelere verildi.

Şehit Ömercan Yekebağcı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Murat Çelik, Okul Aile Birliği Başkanı Arzu Uray, öğretmenler Sevgi Kızılkaya, Seda Mutlu ve öğrencileri el birliği ile atkı-bere ördü.

Kars’ın Susuz ilçesinde malzemelerini 3 hayırsever esnafının karşıladığı ve öğretmen ve öğrenciler tarafından kısa sürede emek vererek örülen atkı-bere setleri Serhat Yurdu’nda kalan depremzede vatandaşlara teslim edildi.

Öğretmen ve öğrenciler tarafından el emeği, göz nuru dökülerek örülen atkı ve bereler depremzedeleri ısıtacak. İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, atkı ve berelerin dokunmasında emekleri olan öğretmen, öğrenci ve hayırsever esnafa teşekkür etti.