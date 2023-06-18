Susuz’da okulların tatil olmasıyla birlikte güçlendirme çalışmaları da başladı.

Kars’ın Susuz ilçesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’nce okullarda başlatılan tadilat ve güçlendirme çalışmaları devam ediyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Arpaçay Kaymakamı Mustafa Uğur Özerden, Susuz Kaymakamı Onur Yılmazer ile birlikte İl Özel İdare yatırımları arasında yer alan Şehit Polis Anıl Kaan Ayberk Ortaokulu ve Çok Programlı Anadolu Lisesi güçlendirme inşaatında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Okul inşaatını gezen Özerden, yürütülen çalışmaları yerinde gördü, ilgili firma yetkilisinden çalışmaların biran evvel bitirilmesin istedi. Özerden daha sonra Susuz’dan ayrıldı.