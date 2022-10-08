Susuz’da, “Muhtarlar ve Halk Günü” toplantısı düzenlendi.

Susuz’da, “Muhtarlar ve Halk Günü” toplantısı düzenlendi.

Kars’ın Susuz ilçesi Halk Eğitim Merkezi Salonu’nda kaymakam Onur Yılmazer başkanlığında düzenlenen toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Susuz Kaymakamlığı’nca düzenlenen toplantıda muhtarların sorun ve şikayetleri masaya yatırıldı. Muhtarların dile getirdiği sorunlar not alınarak ilgili kurumlara sorunların çözümü için bilgilendirme yapıldı.

Kurum amirlerinin katıldığı toplantıda son olarak Kars Valiliği İl Göç İdaresi tarafından Göç ile ilgili bilgilendirme yapıldı.