Susuz’da eğitim-öğretim yılı öncesinde güvenlik toplantısı yapıldı.

Susuz’da eğitim-öğretim yılı öncesinde güvenlik toplantısı yapıldı.

Kars’ın Susuz ilçesi Halk Eğitim Toplantısı Salonu’nda düzenlenen toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Kaymakam Onur Yılmazer’in başkanlık ettiği toplantıya, Milli Eğitim Müdürü Ahmet Haşim Ağabeyoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Şerafettin Demircioğlu, Emniyet Amir Vekili Burak Akaydın ve okul müdürleri katıldı.

Toplantıda eğitim-öğretim yılının başlaması öncesinde alınması gereken tedbirler masaya yatırıldı. Toplantıda bir takım kararlar alınırken, Kaymakam Onur Yılmazer, çocukların geleceği için eğitimlerini güvenli bir şekilde sürdürmeleri için her türlü tedbirlerin alındığını kaydetti.