Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde gittiği Hatay’da sadece dikim esnasında su verilen domateste hasat devam ediyor.

Türkiye’nin en önemli tarım şehirlerden olan Hatay’da yazın sona ermesiyle çeşitli meyve ve sebzelerin açık alandaki hasadı sona erdi. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olduğu Hatay’da gün içerisinde hava sıcaklığı 35 dereceyi bulmaya devam ediyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde gittiği Yayladağı ilçesi Kışlak Mahallesi’nde domates hasadı sürüyor. Sadece dikim esnasında su verilen ve geceleri oluşan çiğle beslenen domateslerde bir ay daha hasat sürecek. 5 dönümlük alana ektiği domatesi ailesiyle birlikte hasat eden mahalle muhtarı Yusuf Çetin de hasadın verimli olduğunu dile getirdi.

“Türkiye ve Hatay’ın diğer bölgelerinde domates hasadı kalmadı ama bizim bölgede 1 ay daha hasat devam edecek”

Hasat zamanının bitmesine rağmen 5 dönümlük tarlasında domates hasadı yapan mahalle muhtarı Yusuf Çetin, “Kızılgöl bölgesinde sadece fidanları dikince su veririz ve sonrasında su verilmez. Gece oluşan çiğle sulanır. Bu da rabbimin bize bir hediyesidir. Kışlak Mahallesi vatandaşları olarak geçim kaynağımızı hayvancılık ve ürettiğimiz ürünlerden elde ederiz. Ürettiğimiz domatesler, hiçbir ilaç kullanmadan doğal yetişir. Domates hasadı yapıyoruz. Türkiye ve Hatay’ın diğer bölgelerinde domates hasadı kalmadı ama bizim bölgede 1 ay daha hasat devam edecek. 5 dönüm alana domates ektim. Buradaki hasadımız her zaman olduğu gibi verimli ve güzel oluyor. Bu domateslerin en önemli özelliği susuz yetişmesi olmasıdır. Herhangi bir sulama ve ilaçlama yapılmadı. Sadece domates fidelerini dikerken su veriyoruz. Bizim bölgeye sürekli geceleri çiğ yağar. Domateslerin yapraklarında oluşan çiğlerle su ihtiyacını karşılar. Çiğle sulanan domates bu şekilde büyüklüğe ulaşır” ifadelerini kullandı.