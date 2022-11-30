Toplantıda kış tedbirleri görüşüldü. Kışın kurumlar arasında yapılması gerekenler anlatıldı. Kış tedbirleri masaya yatırıldı. Toplandı daha sonra sona erdi.

İlçe İdare Şube Müdürlerinin hazır bulunduğu toplantıda, 2022 yılında yapılan yatırımlar değerlendirildi. 2023 yılında hayata geçirilecek olan projeler hakkında istişare yapıldı.

Kars’ın Susuz ilçesi Kaymakamlık Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya Kaymakam Onur Yılmazer, başkanlık etti.

Susuz Kaymakamı Onur Yılmazer, şube müdürleriyle kış öncesi değerlendirme toplantısı yaptı.

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