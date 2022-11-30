Susuz Kaymakamı Onur Yılmazer, şube müdürleriyle kış öncesi değerlendirme toplantısı yaptı.
Susuz Kaymakamı Onur Yılmazer, şube müdürleriyle kış öncesi değerlendirme toplantısı yaptı.
Kars’ın Susuz ilçesi Kaymakamlık Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya Kaymakam Onur Yılmazer, başkanlık etti.
İlçe İdare Şube Müdürlerinin hazır bulunduğu toplantıda, 2022 yılında yapılan yatırımlar değerlendirildi. 2023 yılında hayata geçirilecek olan projeler hakkında istişare yapıldı.
Toplantıda kış tedbirleri görüşüldü. Kışın kurumlar arasında yapılması gerekenler anlatıldı. Kış tedbirleri masaya yatırıldı. Toplandı daha sonra sona erdi.
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