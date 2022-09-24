Susuz Kaymakamı Onur Yılmazer, köylerde bir takım incelemelerde bulundu.

Susuz Kaymakamı Onur Yılmazer, köylerde bir takım incelemelerde bulundu.

Kaymakam Onur Yılmazer, ilçeye bağlı köylerde yapılan parke taş yol ve tadilatları yapılan köy okullarını ziyaret ederek burada yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yılmazer, yol çalışmalarının kışa kadar devam edeceğini belirtirken, tadilatı yapılan okulların biran evvel tadilatlarının tamamlanmasını istedi.

Kaymakam Onur Yılmazer, köylerde vatandaşlarla da bir araya geldi. Vatandaşların sorunlarını dinleyen Yılmazer, sorunların çözümü için ilgili birim amirlerine talimat verdi.

Susuz Kaymakamı Onur Yılmazer’in köy ziyaretlerine devam edeceği öğrenildi.