Balıkesir’in Susurluk ilçesinde polis çevirmesinden önce uyuşturucu maddeleri aracın camından atan üç yabancı uyruklu polisin dikkati sayesinde yakayı ele verdiler.

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde polis çevirmesinden önce uyuşturucu maddeleri aracın camından atan üç yabancı uyruklu polisin dikkati sayesinde yakayı ele verdiler.

Aracın camından poşet atıldığını gören polisler, yaptıkları incelemeler sonrasında araç ve çevresinde 10 metre mesafede, 81 gram esrar ve 80 adet uyuşturucu hap buldu. Üç yabancı uyruklu kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Susurluk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ticaretine yönelik yaptığı istihbarı çalışmalar meyvelerini verdi. Susurluk’ta yaşayan üç yabancı uyruklu kişinin 10 MA 0815 plakalı araçla Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinden uyuşturucu madde temin edeceklerini tespit eden emniyet ekipleri Susurluk giriş, çıkış ve şehir içinde gerekli tedbirleri alarak beklemeye başladı. Karşıyaka Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki ekipler, kendilerine yaklaşan şüpheli aracın sağ arka camından bir madde atıldığını fark etti. Durdurulan araçtaki üç şahıs üzerinde ve araç içerisinde yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Ekipler bu kez camdan atılan maddeyi ararken araçtan 10 metre uzaklıkta bir poşete sarılı vaziyette 81 gram ağırlığında esrar maddesi ve 80 adet uyuşturucu hap buldu. Gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen aracın sahibi Samer K., Mahmoud A. ve Omar Al H. tutuklanarak cezaevine gönderildi.