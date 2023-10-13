Susurluk İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ilçe genelinde uyuşturucu ile mücadeleye yönelik yürütülen operasyonda 3 kişi yakalandı.

Balıkesir’in Susurluk ilçesindeki operasyonda F.D. isimli şahsın uyuşturucu madde sattığına yönelik istihbari bilgiler alınması üzerine şahsın ikametinden ayrılan S.B. isimli şahsın yapılan üst aramasında; 6 gram Metamfetamin Uyuşturucu Maddesi, 1 adet Payp ele geçirildi. Şüphelinin uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan arandığı ve 2 yıl 1 ay kesilmiş hapis cezası olduğu anlaşıldı. F.D. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada ise; 18 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Ayrıca ikametinde Susurluk Asliye Ceza Mahkemesince kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan aranan ve 5 aydır firar olan arkadaşı V.D. ikamette görülerek yakalandı ve yapılan üst aramasında; 8.70 gram Esrar Uyuşturucu Maddesi ve 1 adet Payp ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısından alınan talimatlara istinaden gerekli tahkikata başlanıldı, aranması bulunan S.B. tutuklanarak Balıkesir Açık Cezaevine gönderildi, aranması bulunan V.D. isimli şahıs adliyeye sevk edilmek üzere gözaltına alındı. F.D. isimli şahıs ise ifadesi sonrası serbest bırakıldı.