Balıkesir’in Susurluk ilçesinde traktör ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir-Bandırma karayolunda Susurluk ilçesi Göbel Mahallesinde salça fabrikası civarında 16 TN 754 plakalı traktör sürücüsü İ.Ö. ile 10 HY 206 plakalı otomobil sürücüsü N.S. sürücüsü çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araç biber yüklü traktör devrildi. Traktör sürücüsü İ.Ö. ile otomobil sürüsücü N.S. ve yanında bulunan eşi E.S. yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından Ambulansla hastaneye kaldırılarak yaralılar tedavi altına alındı. Karayolu bir süre trafiğe kapalı kaldı Susurluk İtfaiye Ekipleri tarafından yol kısa sürede trafiğe açıldı. Yaralılardan E. S.’nin ayağının kırık olduğu yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.