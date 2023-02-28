Balıkesir’in Susurluk ilçesinde takla atan kamyonet sürücüsü K.B. (55) hafif şekilde yaralandı.

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde takla atan kamyonet sürücüsü K.B. (55) hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Babaköy-Susurluk karayolu üzerinde meydana geldi. Babaköy mahallesinden Susurluk istikametine giden K.B yönetiminde ki 35 VNN 58 plakalı kamyonet; sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Hendeğe giren kamyonet savrularak takla atarak tekrar otoyola ters olarak düştü. Kazada sürücü K.B. hafif şekilde yaralandı. Kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri sürücüye olay yerinde müdahale etti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.