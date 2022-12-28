Susurluk Kaymakamlığına bağlı Susurluk İlçe Emniyet Müdürlüğü 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçu kapmasında çok sayıda kaçak tütün ve içki ele geçirildi.

Susurluk Kaymakamlığına bağlı Susurluk İlçe Emniyet Müdürlüğü 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçu kapmasında çok sayıda kaçak tütün ve içki ele geçirildi.

Susurluk İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde kaçak alkol/içki üretimi yapan ve satışa sunan şahısların olduğu tespiti ile adli mercilerden alınan arama kararına istinaden belirlediği adreslerde arama yaptı.

Yapılan aramalarda çuval içerisinde 5’er kilogram olmak üzere 6 farklı poşette toplam 30 kilogram tütün, 3 karton koli içerisinde 14 adet 4’er litrelik bidonlarda 55 litre etil alkol, 1,5 litrelik su şişesi içinde içime hazır sahte alkol/içki, çeşitli markalarda her kutu içerisinde 200 adet tek sigara bulunan 101 karton makaron, 3 şeffaf poşet içerisinde 20’şer adet sigara, 1 adet 0,5 litrelik pet şişe içerisinde kaçak alkol/içki ve çeşitli markalara ait 98 paket kaçak sigara ele geçirildi. Yapılan operasyonda ele geçirilen şüpheli şahıslarla alakalı adli tahkikat başlatılırken, şüphelilerin polis merkezinde alınan ifadelerinin ardından salıverildiği öğrenildi.