Susurluk ve Bandırma ilçelerinde yapılan aramalarda; Roma dönemine ait 30 sikke, 20 adet Roma ve Bizans dönemlerine ait tarihi eser niteliğinde obje, 590 gram skunk, 60 adet uyuşturucu paketleme poşeti, 3 adet ölçek ve 8 adet cep telefonu ele geçirildi. Olaya karışan 5 şüpheli gözaltına alınırken, şahıslar hakkında işlem başlatıldı.

Balıkesir’in Susurluk ve Bandırma ilçelerinde jandarma tarafından tarihi eser kaçakçılarına operasyon düzenlendi.

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