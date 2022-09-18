Dünyanın ve Türkiye’nin birçok kentinde eş zamanlı olarak düzenlenen ‘Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’ etkinliği için Türkiye’nin en doğusu Iğdır’da kadınlar pedal çevirdi.

Dünyanın ve Türkiye’nin birçok kentinde eş zamanlı olarak düzenlenen ‘Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’ etkinliği için Türkiye’nin en doğusu Iğdır’da kadınlar pedal çevirdi.

2013 yılında İzmir’de başlatılan ‘Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’ için bu yılda kadınlar, eş zamanlı olarak otomobilsiz yaşama ve kadın haklarına dikkat çekmek amacıyla bir araya geldi. Etkinliğin ana turu İzmir’in Karşıyaka ilçesinde düzenlenirken eş zamanlı olarak Türkiye’nin birçok yerinde de aynı etkinlik düzenlendi. Bu yıl 30 ülke ve yaklaşık 200 kentte eş zamanlı olarak gerçekleştirilen etkinlik Türkiye’nin en doğusu Iğdır’da da gerçekleştirildi. Iğdır’da pedal çeviren kadınlar Vali Yolu sonunda buluştu. Buradan hareket eden kadınlar, kendilerine destek veren erkekler ve çocuklar ile birlikte Iğdır’ın en kalabalık caddesi olan Vali Yolu Caddesi’nde tur atarak tekrar toplama alanına döndü. En güzel kıyafetlerini giyerek bisikletlerini rengarenk süslerle donatan kadınlar toplanma alanında basın açıklaması yaptı. Topluluk adına konuşan Ayşe Elban, “Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, 2013 yılında İzmir’de başlamıştır. 10 yıl içerisinde büyüyen bu etkinlik önce Türkiye’de daha sonra dünyada diğer şehirlerde bisiklete binen kadınların da dikkatini çekmiştir. Turumuz bu yıl yaklaşık 200 şehirde, yaklaşık 30 ülkede eş zamanlı olarak yine bağımsız gönüllü kadınlar tarafından yapılıyor, gururluyuz. Dünya Otomobilsiz Kentler Günü kapsamında bisikletin günlük hayatın bir parçası olmasına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, kadınların toplumda daha fazla görünürlüğünü sağlamak, kendilerini temsil etmelerine fırsat vermek ve güvenli bisiklet sürmeye ilişkin altyapı talebini pekiştirmek için düzenlenmektedir” dedi.

Bisiklet tutuna katılan Arzu Ünal ise etkinliği çok beğendiğini söyleyerek, “Genç bayanların böyle bir aktivite yapması çok anlamlı ve olumlu geliyor bana. Kadınların da çok yapacağı şeyler var, etkinlikler var. Ondan dolayı bu etkinliği anlamlı buluyorum” dedi.