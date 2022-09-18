Manisa’nın Turgutlu ilçesi Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’na ev sahipliği yaptı.

Manisa’nın Turgutlu ilçesi Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’na ev sahipliği yaptı.

İlk olarak İzmirli bir grup kadın tarafından 2013 yılında başlatılan ve tüm ülkeye yayılan Süslü Kadınlar Bisiklet Turu bu yıl Turgutlu’da da gerçekleştirildi. Turgutlu 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı’ndan başlayan tur Turgutlu Garı’nda son buldu. Turgutlu ilçesinde ilk kez gerçekleştirilen organizasyonda kadınlar en şık kıyafetleri ve topuklu ayakkabılarıyla bisikletleriyle tur attı. Güzergah boyunca vatandaşların alkışlarıyla karşılaşan kadınlar, kadına şiddeti bisikletlerine taşıdıkları pankartlarla bir kez daha haykırdı.

Turgutlu Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Organizatörü Evrim Oflaz konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “İlk olarak İzmir’de 2013 yılında başlayan Süslü Kadınlar Bisiklet Turu 10 yıl içinde büyümüş önce Türkiye’de daha sonrada dünyada tüm kadınların dikkatini çekmiştir. Turumuz bu yıl yaklaşık iki yüz şehirde, 32 ülkede eş zamanlı olarak bağımsız kadınlar tarafından yapılmaktadır. Biz binlerce kadın pedallarımızın itici gücünü tüm dünyada göstermek istiyoruz. Bu etkinliğimiz kadınların toplumda görünür olması ve her alanda kendilerini özgürce ifade etme haklarının korunma amacını taşıyor. Çocuklarımıza daha temiz ve yaşanılabilir bir dünya bırakmak için elimizden geleni yapmak istiyoruz. Pazar günleri şehir merkezlerimizdeki bazı caddelerin motorlu araç trafiğine kapatılarak otomobilsiz pazar ilan edilmesini talep ediyoruz.”