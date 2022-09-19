Süslü kadınlar sürdürülebilir ulaşım ve otomobilsiz kentler için düzenledikleri etkinlikler çerçevesinde Marmaris’te pedal çevirdi.

Süslü kadınlar sürdürülebilir ulaşım ve otomobilsiz kentler için düzenledikleri etkinlikler çerçevesinde Marmaris’te pedal çevirdi.

Sürdürülebilir ulaşım, otomobilsiz şehirler ve doğanın korunması amacıyla organize edilen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, 32 ülke 200 şehirle eşzamanlı olarak Marmaris’te de gerçekleştirildi. Atatürk Meydanı’ndan hareket eden yaklaşık 100 bisikletli kadın şehir turunun ardından yine aynı yere dönerek müzik eşliğinde dans etti. Marmaris Belediyesi farkındalık oluşturmak için pedal çeviren kadınlara çeşitli ikramlarda bulundu.

Birçok kadının çocuklarıyla birlikte katıldığı ve bisikletlerini çiçeklerle süslediği etkinliğe erkekler de destek verdi. Trafik polisi eşliğinde, bisikletli kadın polislerin de katılımıyla Atatürk Caddesi’nden sürüşe başlayan grup Uzunyalı’da ilgiyle karşılandı. Süslü kadınlara, izleyenler de alkışlarla destek verdi.

Etkinlik öncesi katılanlar adına açıklama yapan kadınlar, kadın ile erkeğin eşit haklara sahip olduğunu vurgulamak amacıyla etkinliğe katıldıklarını söylediler. Bisiklet turunu tamamlayan kadınlar programlarını zumba dansı ile sonlandırdılar.