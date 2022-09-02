Kaza sonrası araç içinden fırlayan sürücü 24 yaşındaki Samet Yüksel çalılar arasında itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarılarak 112 ambulans ekiplerine teslim edildi.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olay yerine trafik, jandarma, 112 ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Susam tarlasına uçması sonrası takla atan araç içinde bulunan 38 yaşındaki Rus vatandaşı Aleksey Aleksandrovıch Chausov ve 43 yaşındaki Rus vatandaşı Alla Chausova olay yerinde yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Köyceğiz istikametinden Gökova kavşağına seyir halinde olan Samet Yüksel yönetimindeki 35 AK 9450 otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çıtlık mahallesi mevkiinde yolun sağ tarafındaki Susam tarlasına uçtu.

Muğla’da gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında otomobilde yolcu olarak bulunan iki Rus vatandaşı yaşamını yitirdi.

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