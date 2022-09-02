Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi’nin açtığı su kabağı işlenme kursları ilgi görürken, işlenen su kabakları da alıcı buluyor. Su kabağı bulmakta zorluk çektiklerini anlatan Gülser Ünalan, işlenmiş su kabaklarının tanesinin 300 ile 2 bin 500 lira arısında alıcı bulduğunu söyledi.

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi’nin açtığı su kabağı işlenme kursları ilgi görürken, işlenen su kabakları da alıcı buluyor. Su kabağı bulmakta zorluk çektiklerini anlatan Gülser Ünalan, işlenmiş su kabaklarının tanesinin 300 ile 2 bin 500 lira arısında alıcı bulduğunu söyledi.

Burhaniye’de su kabakları pek çok vatandaşa ekmek kapısı oldu. Kurslarda beceri sahibi olan vatandaşlar, birbirinden güzel ürünler ortaya koydu. Hazırlanan gece lambası ve avizeler ilgi gördü. 10 yıldan bu yana su kabağı işlediğini anlatan 2 çocuk anası Gülser Ünalan, “Katıldığım kurslarda bu işi öğrendim. Evimin bir odasını atölye haline getirdim. Hazırladığım ürünler ilgi gördü. Ancak, kabak bulmakta zorluk çekiyoruz. Hazırladığım ürünleri internetten satıyorum” dedi.