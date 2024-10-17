Türkiye’de iç ve dış mekan süs bitkileri ile fidan üretimi konusunda önde gelen merkezlerinden olan İzmir’in Ödemiş ilçesi, doğanın ve renklerin bayramına hazırlanıyor.

Süs bitkileri ve fidan üreticileri, tüketiciler ile Ödemiş’te 19. Ödemiş Süs Bitkileri ve Fidancılık Sergisi’nde buluşuyor. Gelenek haline gelmiş olan sergi, Ödemiş ve çevresindeki tüm üreticilerin peyzaj konusunda tüketiciyle, kurumlarla ve yerel yönetimlerle buluşmasına ve kendini tanıtmasına imkan veriyor. Gerek toprak ve iklim yapısı gerekse de hem ovada hem de yaylada farklı iklim koşullarına uygun dış mekan süs bitkisi üretimine imkan sunan Ödemiş’te, her geçen yıl artan üretimle beraber Ödemiş Süs Bitkileri ve Fidancılık Sergisi de giderek güçleniyor. Süs bitkisi sevenler ve bahçe bitkileri sevenler bu sergide aradıkları tüm ürünleri bir arada bulma ve kolaylıkla elde etme şansına ulaşıyor. Ödemiş Belediyesi ve Ödemiş Süs-Bir işbirliği ile bu sene 19.’su düzenlenen fuar dört gün sürecek.

24-27 Ekim arasında Ödemiş Belediyesi Fuar Alanında yapılacak olan 19. Süs bitkileri ve Fidancılık Sergisi 24 Ekim Perşembe günü saat 11.00’de kalabalık bir davetli topluluğunun katılacağı törenle kapılarını açacak.