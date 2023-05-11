Yaklaşan Anneler Günü öncesinde Türkiye’deki süs bitkileri sektöründe hareketli günler yaşanıyor. Bu yıl seçimle aynı güne denk gelen Anneler Günü sektörü olumsuz etkilenmedi. Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) Başkan Yardımcısı Ahmet Dündar, “Seçim çiçeklerimize olan talebi gölgede bırakmadı. Çiçekçilerimize çok büyük talep var” dedi.

14 Mayıs 2023 tarihinde kutlanacak Anneler Günü süs bitkisi sektöründe hareketlilik getirdi. Bu yıl cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleriyle aynı gün kutlanacak Anneler Günü’nü için gelen taleplere yetişmeye çalışan sektör, ilgiden memnun. Türkiye’de süs bitkisi üreticilerini temsil eden tek kamu kurumu niteliğinde meslek örgütü olan SÜSBİR’in Başkan Yardımcısı Ahmet Dündar, sektörün tatlı bir telaş yaşadığını söyledi. Dündar, Türkiye’de doğrudan ve dolaylı şekilde bu sektörden yaklaşık 500 bin kişinin ekmek yediğini ifade etti.

“Çiçekçilerimize çok büyük talep var”

Süs bitkileri üretiminde söz sahibi illerden birisi olan Yalova’nın yanı sıra İzmir, Mersin, Antalya gibi birçok üretim yapılan şehirde hareketli günler yaşandığını anlatan Dündar, şöyle konuştu:

“Bir yıl boyunca hepimiz için özel günler var. Sektörümüz için de bu özel günler çok önemli. Öğretmenler Günü, Sevgililer Günü var ve en önemlisi ve özeli de Anneler Günü. Sevginin de ifadesi işte bu bizim yetiştirdiğimiz rengarenk güzel çiçekler. Sevgimizi en güzel bunlarla ifade ediyoruz. Anneler Günü’nde çok güzel bir hareketlilik var. Biliyorsunuz bu hafta sonu tam da Anneler Günü’nde ülkemiz için çok önemli bir seçim var. Fakat seçim bizim çiçeklerimize olan talebi gölgede bırakmadı. Çiçekçilerimize çok büyük talep var. Sevgimizi en güzel, en saf ifade eden çiçeklerimiz ilgi görüyor. Sektörümüz adına bundan memnum Anneler Günü tüm insanlarımız için mutlaka o gün duygularını coşkuyla yaşadığı bir gün oluyor. Diğer günlerde insanlar bunu ifade ediyor ama hepimizin annesi var. Dolayısıyla en yaygın özel günümüz bugün. Bu da sektörümüz ve üreticilerimiz için beklenen bir gün. Rengarenk çiçeklerle de bunu doyasıya kutluyoruz.”

Sektör için en önemli özel gün

Üretici bazında fiyatların çok fazla etkilenmediğini dile getiren Dündar, en çok talep gören ürünlerin saksılı süs bitkilerinde orkide, sardunya, begonya, petunya olduğunu dile getirdi. Kesme çiçeklerden de gül ve karanfillerin en çok tercih edildiğini belirten Dündar, “Anneler Günü tüm insanlarımız için mutlaka o gün duygularını coşkuyla yaşadığı bir gün oluyor. Diğer günlerde insanlar bunu ifade ediyor ama hepimizin annesi var. Dolayısıyla en yaygın özel günümüz bugün. Bu da sektörümüz ve üreticilerimiz için beklenen bir gün. Rengarenk çiçeklerle de bunu doyasıya kutluyoruz. Tüm annelerimizin ve annemin günü kutlarım. Sağlıkla, huzurla nice yıllar diliyoruz” dedi.

5 yılda ihracat ithalatı 3 kat solladı

Geçmişte ithalatın ihracatı geride bıraktığını fakat bunun son yıllarda değiştiğini söyleyen Dündar, şunları kaydetti:

“Sektörümüzde ihracat artıyor, ihracatın şu anda ithalatı karşılama oranı 3 katı aşmış durumda. Çok değil şurada 5 yıl öncesine gittiğimizde ithalatı fazla olan bir sektördü süs bitkileri sektörü. Gurur duyarak ilan ediyoruz ki, ihracatımız 3 katını aşmış durumda. İthalatta ise ülkemizde henüz altyapısı oluşmayan üretim için yapılan girdilerin ithalatı olarak karşımıza çıkıyor. Bunları üretim için kullanıyoruz. Ülkemizdeki işletmelerin kalitesinin artması, kullanılan materyallerin, malzemelerin kalitesinin artması ortaya çok kaliteli ürünler çıkartıyor. Üreticimizin bilgisi, birikimi, deneyimi bunu tamamlıyor. Bunlarla birlikte şu an dünya standartlarında en yüksek standart ne ise bunu zaten işletmelerimizde, gelen taleplerde de görüyoruz. İhracatımız da hızla artıyor”