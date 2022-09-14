PSB Anatolia 2022 Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı 7-10 Eylül tarihleri arasında Kırkpınar Sahili’nde beşinci kez kapılarını açtı. 60 bin metrekarelik açık fuar alanı birçok ilke imza attı.

PSB Anatolia 2022 Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı 7-10 Eylül tarihleri arasında Kırkpınar Sahili’nde beşinci kez kapılarını açtı. 60 bin metrekarelik açık fuar alanı birçok ilke imza attı.

7 Eylül Çarşamba gerçekleştirilen açılış töreniyle kapılarını açan PSB Anatolia Fuarı, sektörün öncü firmalarına ev sahipliği yaptı. 200 katılımcı firmanın yer aldığı fuarda yurtdışı alım heyetleri yerli üreticinin beklentisini karşılarken bölgedeki hareketlilik şehrin ekonomisine büyük katkı sağladı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen katılımcı ve ziyaretçiler Kırkpınar Sahili’nde buluştu.

Sektörün en geniş fuarı PSB Anatolia’nın ardından açıklamada bulunan Fuar Koordinatörü H. Remzi Adıyaman, “PSB Anatolia Fuarı’nın öncelikli hedefleri bölgeye ve yerli üreticiye destek olmaktı. Bu anlamda fuar boyunca ağırladığımız yerli ve yabancı ziyaretçilerimizle bu hedefe ulaştığımızı söyleyebilirim. Fuara 200 firma katılırken, yirmi farklı ülkeden sektör profesyonellerini ağırladık. Bunun yanında yurtiçinden süs bitkisi üretimi yapılan tüm bölgelerden katılımcı ve ziyaretçiyi şehrimizde ağırladık” dedi.

“Ticarete ivme kazandırdı”

Fuarın kazandırdığı ticaret hacminin her geçen yıl arttığını ifade eden Adıyaman, “Ülkemizde süs bitkileri üretimi artık dünya standartlarına ulaştı, ihracatımız ithalatımızın yaklaşık üç katına ulaştı. Üretim alanlarımız Avrupa’dakilerden farklı değil. Biz de yerli üreticimizin fuarla dünya pazarına açılması konusunda destek olmaya çalışıyoruz. Sakarya şehri dış mekan üretiminde, özellikle de ağaç grubunda başarılı çalışmalara imza atıyor. Fuar süresince on binlerce ziyaretçi şehrimizdeki ticareti canlandırdı. Otellerden, restoranlara, akaryakıt istasyonlarına birçok alanda ciddi hareketlilik yaşandı” diye konuştu.

“18 üniversiteyi ağırladık”

Dünyada yalnızca üç örneği olan Öğrenci Tasarım ve Uygulama Yarışması hakkında açıklamalarda bulunan Adıyaman, “Bu yıl öğrenci yarışmasının çerçevesini biraz daha genişlettik, geçtiğimiz yıl 12 üniversite katılırken bu yıl 18 üniversite altışar kişilik ekipler halinde katıldı. Türkiye’nin her bölgesinden peyzaj mimarlığı bölümlerinde öğrenim gören toplam 108 öğrencimiz kıyasıya yarıştı. Yarışmanın amacı öğrencilerin iş hayatına başlamadan deneyim kazanmasını sağlamak. Böyle bir yarışmanın da kazananı aslında katılan tüm öğrenciler oluyor” şeklinde konuştu.