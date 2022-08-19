Birkaç gün süren rehabilitasyonun ardından yaban keçisi bulunduğu bölgeye tekrar bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verilmesi üzerine ekipler yavru yaban keçisini alarak gerekli tedavi ve rehabilitasyonunu yaptı.

Olay Adıyaman merkeze bağlı Zey köyü kırsalında meydana geldi. Keçi sürüsünün içerisine karışan yaban keçisinin bitkin ve yorgun düştüğünü görün çoban, yaban keçisini sürüyle birlikte eve getirdi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan MAY Tohum’a yatırım desteği

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan MAY Tohum’a yatırım desteği

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