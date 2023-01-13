Vodafone Business, Linde Gaz ile gerçekleştirdiği iş birliği sayesinde yapay zeka tabanlı sürücü davranış analizi çözümü ile sürücülerin güvenliğini gerçek zamanlı takip ediyor ve olası kazaların önüne geçiyor.

Vodafone Business, Linde Gaz ile gerçekleştirdiği iş birliği sayesinde yapay zeka tabanlı sürücü davranış analizi çözümü ile sürücülerin güvenliğini gerçek zamanlı takip ediyor ve olası kazaların önüne geçiyor.

İşletmelerin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone Business’ın yapay zeka tabanlı görüntü işleme teknolojisine dayalı sürücü davranış analizi çözümü, sürücülerin anlık olarak takip edilmesiyle işletmelerin tedarik zinciri süreçlerinde sürüş güvenliğinin sağlanmasına imkan tanıyor. Yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin önde gelen endüstriyel ve medikal gaz tedarikçilerinden Linde Gaz, bağlantılı araç teknolojisiyle araçları akıllandıran ve sürüş güvenliğini sağlamaya destek veren Vodafone Business sürücü davranış analizi çözümünü tercih etti. Yapay zeka teknolojisinin sürüş güvenliği için kullanımı nedeniyle Türkiye’de bir ilk olan çözüm sayesinde, sürücünün yorgunluk ve dikkat dağınıklığı dahil tüm davranışları algılanabilirken, sürüş güvenliğini tehdit edebilecek bir durum anlık olarak raporlanabiliyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, proje ile ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Platform olarak onları geleceğin dünyasına hazırlama misyonumuzu sürdürüyoruz. Türkiye’nin önde gelen endüstriyel ve medikal gaz tedarikçisi Linde Gaz’a sunduğumuz çözüm araç içi takip, güvenli araç ve kamera sisteminden farklı olarak yapay zeka içermesi ve teknolojinin sürüş güvenliği için kullanılması yönüyle Türkiye’de bir ilk. Sunduğumuz çözüm sayesinde ürün tedarikinden sorumlu sürücülerin yorgunluk ve dikkat dağınıklığı dahil tüm davranışları algılanabilirken sürüş güvenliğini tehdit edebilecek bir durum anında raporlanarak şirkete gönderiliyor. Mevcut araç ve sürücü takip sistemiyle kamera, ani fren veya hızlı araç kullanımı gibi uyarıların kayıtlarını en erken 1 gün sonra alabilen Linde Gaz, artık tüm uyarılara gerçek zamanlı ulaşabiliyor. Sadece araçtan değil sürücüden de bilgi akışı sağlandığından telefon görüşmesi, sigara kullanımı veya sürüş dışı bir durumla ilgilenilmesi gibi sürücü kaynaklı ihlaller de anlık raporlanabiliyor. Platform olarak, işletmelerin ihtiyaçlarını yakından takip edip onlara özel çözümler üreterek dijitalleşme süreçlerine en hızlı şekilde destek olmaya devam edeceğiz.”

Linde Gaz Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mert Alper Kumbaracı ise şu açıklamalarda bulundu: “Şirket olarak dünyanın en güvenli operasyonu olma yolunda ilerlediğimiz lojistik sektöründe, Vodafone Business’ın sunmuş olduğu yapay zeka teknolojisine sahip kamera çözümü ile bir kilometre taşını daha geride bıraktığımızı düşünüyoruz. Tüm iş süreçlerimizi tasarlarken değerlerimizi daima yaşıyoruz. En önemli değerimiz, emniyet. Operasyonlarımız sırasında yaşadığımız topluma ve hiçbir canlıya zarar vermemek birinci hedefimiz. Bir diğer önemli değerimiz de ‘kapsama’. Şirket olarak fırsat eşitliğine inanıyoruz. Bu değerimize uygun olarak, Türkiye’de tehlikeli madde taşımacılığında bir ilk olan ‘Kadın Sürücü’ programımızı başlattık. Sürücülerimiz hem sürüş hem de gaz dolum işlemlerini müşteri ve Linde sahalarında başarıyla devam ettiriyor. Sektörel gelişimin tüm paydaşlara faydalı olduğuna inanıyorum. Yaptığımız başarılı projelerin başka firmalara ışık olduğunun farkındayız ve bununla gurur duyuyoruz. Yaptığımız iş çok tehlikeli bir iş kolu ve emniyet için tüm paydaşların kendilerini geliştirmelerinin hayati önem taşıdığını düşünüyoruz. Alınacak önlemler ile önüne geçilebilecek tüm kazaları engellemiş ve gelecek kuşaklara hem daha temiz bir çevre hem de daha güvenli bir iş ortamı bırakmış oluruz.”

Bin 725 adet vaka engellendi

Linde Gaz’ın raporlamasına göre Vodafone Business’ın bu çözümü bugüne kadar toplam bin 725 adet vakayı engelledi ve operasyonu potansiyel vaka olmadan önce durdurdu. Bu da her ay yaklaşık 61 adet ve günlük 2 adet potansiyel vakanın önüne geçildiğini, günlük olarak da 1 insanın hayatının kurtarıldığını gösteriyor.