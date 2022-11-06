Gümüşhane’nin yüksek yaylalarında bahar aylarında göç eden sürülerin, havaların soğumasıyla birlikte sahil kesimlerine zorlu dönüş yolculuğu başladı.

Gümüşhane’nin yüksek yaylalarında bahar aylarında göç eden sürülerin, havaların soğumasıyla birlikte sahil kesimlerine zorlu dönüş yolculuğu başladı.

Gümüşhane’nin merkeze bağlı Yağlıdere köyü sınırlarındaki Camiboğazı yaylasına bahar aylarında çıkarılan sürüler havaların soğumasıyla birlikte 3 günlük zorlu seyahatin ardından Trabzon’a döndü. Gümüşhane-Trabzon karayolunun Esiroğlu mevkiinde karayolu üzerinden ilerleyen sürüye bazı noktalarda trafik polisleri de yardımcı olurken sürünün geçişi sırasında araçlar zaman zaman durmak zorunda kaldı.

Yaz aylarında 2 bin metre ve üzeri rakımlı yaylalardaki koyun ve keçilerden oluşan sürüleriyle 3 gündür yolda olan sürü sahipleri gün içinde yaklaşık 20 kilometre yürüyüp, geceleri ise hayvanlarıyla birlikte dinlenerek 3 günlük yolculuğun ardından köylerine döndü.