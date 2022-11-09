İlkbahar mevsimiyle Güneydoğu illerinden Doğu Anadolu Bölgesine küçükbaş hayvanlarını otlatmak için getiren göçerlerin kışlaklara geri dönüşü devam ediyor.

İlkbahar mevsimiyle Güneydoğu illerinden Doğu Anadolu Bölgesine küçükbaş hayvanlarını otlatmak için getiren göçerlerin kışlaklara geri dönüşü devam ediyor.

Muş, Erzurum, Bingöl ve Ağrı bölgelerinde havaların soğumasıyla sıcak bölgelere göç etmek için geri dönüş yolunda olan göçerler, günlerdir yol yürüyor. İlkbahar mevsimiyle bölgedeki serin yaylalara yerleşen göçerler, yılın 5 ayını buralarda geçirerek hayvansal ürünler elde ediyor.

Geçimlerini hayvancılıkla sağlayan göçerler, kar yağışı öncesi zorlu yolculuklarını sürdürüyor. 35 gündür hayvanlarıyla yollarda olan göçerler, kış mevsimini kışlaklarda geçirmek için sıcak bölgelere göç ediyor. Erzurum’dan gelerek Muş’un Şenyayla bölgesinden Batman ve Mardin’e binlerce küçükbaş hayvanla ilerleyen sürüler, yaklaşık 30 gün daha yol yürüyerek sıcak bölgelere ulaşacak.

“Yağmur ve soğuk hava etkili oluyor”

Geri dönüşleriyle ilgili açıklamalarda bulunan göçerlerden Necmettin Cengiz, mayıs ayında Batman’dan Erzurum’a gittiklerini ve şu anda Batman’a dönüş yolunda olduklarını söyledi. Yaklaşık 35 gündür yol yürüdüklerini anlatan Cengiz, “Yolculuğumuz 50-55 gün sürebiliyor. Hayvanlarımızı otlata otlata götürüyoruz. Hayvanlarımız gebe oldukları için araçlara bindiremiyoruz yoksa düşük yapıyorlar. Yürüyüşümüz çok zor, çünkü kış mevsimi yaklaştı. Yağmur ve soğuk hava etkili oluyor. Yaklaşık bin hayvanımız var. Mesleğimiz hayvancılık. Yapacağımız başka bir iş yok” dedi.

“45-50 bin civarında küçükbaş hayvan sıcak bölgelere götürülüyor”

Şu anda Doğu Anadolu Bölgesindeki yaylalardan Güneydoğu Anadolu Bölgelerine dönen hayvan sayısının yaklaşık 45-50 bin civarında olduğunu ifade eden Cengiz, “Yaz mevsiminde memleketimiz sıcak olduğu için Doğu Anadolu Bölgesindeki yaylalara geliyoruz, kışın da buralarda hava çok soğuduğu için hayvanlarımız zarar görmesin diye memlekete dönüyoruz” diye konuştu.

Erzurum Karayazı’dan bin 500 hayvanla Mardin-Şırnak taraflarına gideceklerini aktaran göçerlerden Cevher Işık ise 35 gündür yolda olduklarını ve en az 35 gün daha yol gideceklerini ifade etti.