Bodrum Karaada açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen 8,5 metre boyundaki tekneden yardım çağrısı alan Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri bölgeye kurtarma botu gönderdi. Kurtarma botu tarafından yedeklenen tekne Gümbet Marina’ya emniyetle yanaştırıldı.

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Muğla’nın Bodrum ilçesinde 8,5 metre boyundaki tekne motor arızası nedeniyle açık denizde sürüklenirken Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

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