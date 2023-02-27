Bodrum Kalesi önlerinde arıza yapan ve sürüklenen tekneden yardım çağrısı yapıldı. 15 metre boyundaki tekneden yapılan çağrı üzerine Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu bölgeye sevk edildi. KIYEM-6 botu tarafından sürüklenen tekne yedeklenerek Bodrum Marina’ya çekildi.

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