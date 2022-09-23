Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde başıboş şekilde 10 koyun olduğunu gören vatandaş durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri, koyunları sahibine teslim etti.

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde başıboş şekilde 10 koyun olduğunu gören vatandaş durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri, koyunları sahibine teslim etti.

Olay Karakoçan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kulundere köyünde yaşayan Abdullah Karaman’a ait sürüden ayrılan 10 koyun kayboldu. Karaman koyunlarının kaybolduğunu fark ettikten sonra durumu jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine jandarma çalışma başlattı. Arama çalışmaları esnasında Kulundere köyüne yakın Kalkankaya köyünde yaşayan Hakan Polat, arazide sahipsiz 10 koyunu görünce durumu jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri koyunların Abdullah Karaman’a ait olduğunu tespit ederek, hayvanları sahibine teslim etti.

Abdurrahman Karaman, koyunlarının bulunmasında emeği geçenlere teşekkür etti.