Kocaeli’de tanker ile çekici kamyonetin karıştığı kazada kamyonet sürücüsü araca sıkıştı. Sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. İtfaiye erleri, sürücüyü kurtarırken o anları izleyen çocuklar alkışla destek verdi.

Kocaeli’de tanker ile çekici kamyonetin karıştığı kazada kamyonet sürücüsü araca sıkıştı. Sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. İtfaiye erleri, sürücüyü kurtarırken o anları izleyen çocuklar alkışla destek verdi.

Kaza, İzmit ilçesi D-100 Karayolu Ankara istikameti Seka Tünel girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.A. idaresindeki 06 DL 5491 plakalı tanker ile K.Ç. idaresindeki 41 FN 644 plakalı çekici kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın neticesinde kamyonetin sürücüsü K.Ç. araç içerisinde sıkıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri kazanın olduğu bölgeye sevk edildi. Sıkışan sürücü K.Ç., itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede araç içerisinden çıkarıldı. O anları canlı izleyen iki çocuk ise itfaiye erlerine alkışlarıyla destek oldu. Araç içerisinden çıkarılan sürücü sağlık ekiplerine teslim edilip ambulansa alınarak hastaneye götürüldü. Kaza sebebiyle yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı, uzun kuyruklar oluştu.

Sürücü çıkarılırken itfaiye erlerini alkışlayan çocuk Aytekin Kıymez, “Burada kaza olduktan sonra sürücü araçta sıkışmıştı. İtfaiye gelip sürücüyü çıkardı. Biz de onları alkışladık” ifadelerini kullandı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.