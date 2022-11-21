Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki devlet hastanesinde tedavi gören çocuğunu ziyaret etmeye giden Fetullah Ç., önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca otomobili yan yattı. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan Fetullah Ç.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki devlet hastanesinde tedavi gören çocuğunu ziyaret etmeye giden Fetullah Ç., önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca otomobili yan yattı. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan Fetullah Ç.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza saat 15.00 sıralarında Kuşadası-Selçuk yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Devlet Hastanesi’nde tedavi gören 3 aylık çocuğunu ziyaret etmek için Selçuk’tan Kuşadası’na gelen Fetullah Ç. yönetimindeki 35 AHH 797 plakalı otomobil, yola fırlayan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yapması sonucu kontrolden çıktı. Yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde kısa bir süre sürüklenen araç, yol kenarına savrulup yan yattı. Kazada Fetullah Ç. otomobilden kendi imkanlarıyla çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri ve ambulans sevk edildi. Fetullah Ç.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yan yatan otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi.