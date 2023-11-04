Diyarbakır-Silvan karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Diyarbakır-Silvan karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 6 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesiyle çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.