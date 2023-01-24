Antalya’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç dereye düştü. Kazada 5 kişi yaralandı.

Antalya’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç dereye düştü. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Alanya ilçesi Karakocalı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre G.H. (22) idaresindeki 07 AEZ 736 plakalı kamyonet ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç yoldan çıkarak 3 metrelik dereye düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından sürücü ve araçta yolcu konumunda bulunan H.C. (21), C.C. (21), A.K. (22) ve A.C.’yi (18) ambulansa hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.