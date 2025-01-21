Aydın’ın Söke ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıktı. Maddi hasarla atlatılan kaza anı kameralara yansıdı.

Kaza, Güllübahçe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.K. idaresindeki 48 J 8109 plakalı otomobil, sürücüsünün yağıştan dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kaldırıma çarparak yoldan çıkan otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri herhangi başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. Trafik polislerinin olay yerinde yaptıkları çalışmalarının ardından otomobil çekici marifeti ile bölgeden kaldırıldı.

Kaza anı KGYS kameraları tarafından anbean kaydedilirken, görüntüde kavşağa giren otomobilin kayarak kaldırım taşına çarpıp yoldan çıktığı anlar yer aldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.