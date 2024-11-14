Balıkesir’in Havran ilçesinde istinat duvarına çarpan otomobil içinde sıkışan 2 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Havran ilçesi Edremit Karayolunun Hamas Çakılı Mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 10 APD 169 plakalı otomobil istinat duvarın çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan iki kişi araç içinde sıkıştı. Kazanın ihbarı üzerine bölgeye jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Havran Grup Amirliğine bağlı kurtarma ekibi araç içinde sıkışan Y.A.A. ve F.S.’yi çıkartarak 112 ekiplerine teslim etti. Jandarma ve bölge trafik ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattılar. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.