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Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

Bariyer aracın orta kısmından arkasına kadar delip geçerken araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Olay yerinde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Mardin’in Nusaybin ilçesinin Akarsu yolunda gerçekleşti. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Hyundai marka 55 APM 50 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bariyerlere saplandı.

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