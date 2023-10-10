Eskişehir’de ışıklarda bekleyen bir aracın sürücüsünden para isteyen çocuklar, amaçlarına ulaşamayınca kaputun üstüne çıktı.

Olay, Tepebaşı İlçesi Yılmaz Büyükerşen Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddialara göre, ışıklarda bekleyen araç sürücüsünden küçük yaştaki çocuklar para istedi. Araç sürücüsü para vermeyi reddedince, çocuklar kaputun üzerine çıktı. Çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonunu çekilen fotoğrafta, araç üzerinde görülen 3 çocuk görenleri hayrete düşürdü.

Çocukların kaputun üzerinden inmesiyle araç sürücüsü olay yerinden uzaklaştı.