Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Ambulans kardan dolayı yolda kalınca makam aracıyla hastaneye kaldırıldı

Ambulans kardan dolayı yolda kalınca makam aracıyla hastaneye kaldırıldı

Kaza, saat 06.15 sıralarında Yenimahalle Hamzabey Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücü Muray H.(33) yönetimindeki 16 AGY 587 plakalı otomobil, yokuş yukarı çıktığı sırada sürücüsünün direksiyon başında uyuyakalması sonucu kontrolden çıktı. Yokuş aşağı geri manevra ile hızlanan otomobil, yol kenarında faaliyet gösteren fırın işletmesinin bahçesine düşerek durdu. Sürücü şans eseri kazayı yaralanmadan atlatırken, kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsü direksiyon başında uyuyakalan otomobil, geri manevra yaparak fırın işletmesinin bahçesine düştü. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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