Geçici olarak trafiğe kapatılan yol, kazaya karışan otomobillerin karayolundan çekilmesiyle tekrardan trafiğe açıldı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Fener Mahallesi Tekelioğlu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 BBB 636 plakalı BMW, araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki 2 otomobile çarptı. Otomobil sürücüsünün kaza yerinden ayrıldığı belirlendi. Kaza sonucu araçlarda maddi hasar meydana geldi. Polis kazayla ilgili tutanak tuttu.

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