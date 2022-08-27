Konya’nın Selçuklu ilçesinde trafikte iki sürücü arasında çıkan tartışmanın büyümesiyle sürücüler sokak ortasında birbirlerine girdi. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle iki taraf güçlükle ayrılırken, o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Konya’nın Selçuklu ilçesinde trafikte iki sürücü arasında çıkan tartışmanın büyümesiyle sürücüler sokak ortasında birbirlerine girdi. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle iki taraf güçlükle ayrılırken, o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Selçuklu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki sürücü arasında trafikte henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bir sürücü diğer aracı takip etmeye başladı. Bir süre sonra araçlarını durdurarak araçtan inen sürücüler sokak ortasında birbirlerine girdi. Kavga eden iki sürücüyü çevredeki vatandaşlar ayırdı. Sokak ortasında küfürleşmeyle devam eden tartışmada taraflar güçlükle sakinleştirildi. Sürücüler araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı.

Kavga anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iki sürücünün birbirlerine girdiği, kavgayı gören vatandaşların araya girmeye çalıştığı, kavganın uzun süre devam ettiği ve sürücülerin olay yerinden ayrılmasıyla kavganın sonlandığı görülüyor.